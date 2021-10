Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieb flüchtet mit eigenem Fahrrad

Gera (ots)

Ein 75 Jahre alter Mann rief heute Morgen (01.10.2021) die Geraer Polizei um Hilfe. Er befand sich mit seinem Wohnwagen in der Ferdinand-Porsche-Straße und bemerkte gegen 04:30 Uhr, wie sich jemand an seinem neben dem Wohnwagen befindlichen Elektrofahrrad zu schaffen machte. Als der 75-Jährige den Unbekannten ansprach, riss dieser den Akku vom Rad und flüchtete mit einem eigenen Fahrrad in Richtung ARAL-Tankstelle. Trotz eingeleiteter Fahndung der hinzugerufenen Polizeibeamten konnte der Dieb nicht mehr gestellt werden. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Beschreibung des Unbekannten: männlich, dunkel gekleidet, führt eigenes Fahrrad mit sich. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell