LPI-G: Pkw kollidiert mit Betonabtrennung

Greiz (ots)

B92: Aufgrund eines Unfalles kamen Rettungsdienst, Polizei und in der Folge ein Abschleppdienst gestern Nachmittag (30.09.2021), gegen 14:40 Uhr auf der B92 zum Einsatz. Hier kollidierte der Fahrer (74) eines Pkw Ford mit einer Betonabtrennung auf der Fahrbahn, überschlug sich und kam in der Folge auf dem Dach liegend zum Stehen. Sowohl der Fahrer, als auch seine Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug des Seniors war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (RK)

