Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheibe von Bushaltestelle entglast

Altenburg (ots)

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung an einem Buswartehäuschen an der Mühlpforte aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wie gestern früh (30.09.2021) bekannt wurde, zerstörten unbekannte Täter die Scheibe des Wartehäuschens, so dass diese nunmehr ausgetauscht werden muss. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

