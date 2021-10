Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer

Altenburg (ots)

Treben: Am 30.09.2021, gegen 17:30 Uhr hatte ein 81-jähriger Fahrer eines Pkw Opel, der die Straße von Plottendorf in Richtung Treben befuhr, die Absicht am Abzweig Trebanz nach links abzubiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer, so dass es zur Kollision kam. Der Fahrradfahrer wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (KR)

