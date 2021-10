Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlauben aufgebrochen

Altenburg (ots)

Schmölln: Im Zeitraum vom 29.09. - 30.09.2021 wurden in Schloßig in der Gartenanlage "Sprottenaue" und "Immergrün" mehrere Gartenlauben aufgebrochen wurden. Nach erstem Erkenntnissen sind insgesamt 8 Gärten betroffen und wurden jeweils gewaltsam geöffnet. Unter anderem stahlen die Einbrechen in der Folge Werkzeuge, Akkus, Ladegeräte, Nahrungsmittel, Fernseher sowie Bargeld. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden. (RK)

