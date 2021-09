Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Räuberischer Dieb in U-Haft

Gera (ots)

Am Mittwoch gegen 10:50 Uhr stahl ein 26-jähriger Intensivtäter mit syrischer Abstammung in einem Einkaufsmarkt in Gera Lusan, Schleizer Straße eine Schachtel Zigaretten.

Vom Ladendetektiv ertappt, versuchte der Mann zunächst mit der Beute zu flüchten und schlug dann auf diesen ein. Der 48-jährige Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens wurde hierbei leicht verletzt. Mit Hilfe weiterer Angestellter und Kunden konnte der Dieb schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Raubstraftäter wurde festgenommen.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischem Diebstahl und führt den Mann wegen Begehung zahlreicher gleich gelagerter Delikte heute dem Haftrichter vor.

