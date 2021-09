Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt auf

Gera (ots)

Schmölln: Am 29.09.2021 um 14:37 Uhr befuhren ein Pkw VW und ein Pkw Peugeot die Straße Am Kemnitzgrund. Der Fahrer des Pkw VW musste verkehrsbedingt abbremsen. Der 21-jährige Fahrer des Pkw Peugeot erkannte dies zu spät und kollidierte mit dem Pkw VW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Insassen des Pkw VW wurden dabei leicht vereletzt.

