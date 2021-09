Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Altenburg: Am 28.09.2021, gegen 21:15 Uhr hatte eine 41-jährige Fahrerin eines Pkw VW die Absicht, von der B 180 am Abzweig Lödlaer Chaussee, in den Kreisverkehr in der Zeitzer Straße einzufahren. Dabei übersah sie einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Pkw VW Fox, so dass es zur Kollision kam. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 41-Jährige mit über 2,0 Promille Atemalkohol unter dem Einfluss von Alkohol stand. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

