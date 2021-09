Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verletztes Kind nach Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Weida: Rettungsdienst und Polizei kamen gestern Nachmittag aufgrund eines Unfalles mit einem verletzten Kind im Gewerbegebiet Am Schafberge in Weida zum Einsatz. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw VW (Fahrer 67) und einem Kind (7). Das Mädchen wurde durch den Unfall verletzt und von anwesenden Ersthelfern versorgt. Mit einem Rettungswagen kam es in ein Krankenhaus. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

