Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen Diebstahl in Ronneburg

Gera (ots)

Ronneburg: Aufgrund eines gemeldeten Diebstahls kamen gestern Nachmittag (28.09.2021) Polizeibeamte in einem Blumengeschäft in der Altenburger Straße zum Einsatz. Hierbei wurde bekannt, dass es gegen 15:50 Uhr einem bislang unbekannten Mann gelang, die Mitarbeiterin des Geschäftes derart in ein Gespräch zu verwickeln, dass er fort folgend Geld aus der Kasse stehlen konnte. Die Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl, so dass die Polizei gerufen wurde. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Täter (männlich, ausländischer Phänotyp), geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

