Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Einbruch in Leibnizstraße

Gera (ots)

Offensichtlich mit einem Stein warfen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Firmenobjektes in der Leibnizstraße ein und gelangten so ins Innere. In der Folge wurde durchwühlten die Täter das Objekt, stahlen aber offensichtlich nichts. Die Tatzeit lässt sich aktuell auf den Zeitraum vom 23.09.2021 zum 28.09.2021 eingrenzen. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

