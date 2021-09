Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtasche gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Ein dreister Dieb näherte sich gestern Nachmittag einer 81-jährigen Seniorin und bestahl diese. Die Frau befand sich gegen 13:40 Uhr im Bereich eines Imbisses in einem Einkaufzentrum in der Heinrichstraße und hatte ihre Handtasche neben sich auf der Bank stehen. Unbemerkt näherte sich der Dieb der Dame, griff sich die Handtasche und entfernte sich in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung nach dem Dieb konnte weder dieser, noch die gestohlene Handtasche aufgefunden werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen daraufhin die Ermittlungen zur Diebstahlstat auf. Beschreibung des Täters: männlich, schlank, ausländischer Phänotyp, dunkel gekleidet. Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. dem Täter geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 an die Geraer Polizei zuwenden. (KR)

