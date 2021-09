Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige gegen 56-Jährigen wegen Körperverletzung

Gera (ots)

Ein 56-jähriger Mann muss seit gestern (27.09.2021) mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Der mit über 2 Promille alkoholisierte Herr hielt sich kurz vor 19:00 Uhr in der Straßenbahn im Bereich Heinrichstraße auf und belästigte dort mehrere Fahrgäste. In diesem Zusammenhang verletzte er einen 17-Jährigen leicht. Da sich der Mann auch nach Ankunft der Polizeibeamten nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. (RK)

