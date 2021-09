Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Popcorn-Automaten aufgebrochen

Gera (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit vom 25.09.2021 - 27.09.2021 an einem Popcorn-Automaten zu schaffen, welcher in einem Einkaufszentrum in der Alexander-Wolfgang-Straße aufgestellt war. Die Täter brachen hierbei den Automaten auf und entwendeten die darin befindliche Geldkassette. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

