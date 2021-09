Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Berliner Straße

Gera (ots)

Nachdem ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße mitgeteilt wurde, rückten gegen 13:45 Uhr am gestrigen Tag (27.09.2021) Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet aus noch ungeklärter Ursache der Inhalt eines im Kellerbereich befindlichen Eimers in Brand und verursachte so starke Rauchentwicklung. Alle anwesenden Bewohner konnte das Haus eigenständig verlassen - verletzt wurde zum Glück niemand. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenquelle und lüftete das Haus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 an die hiesige Dienststelle zuwenden. (RK)

