Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt gegen ein Haus

Altenburg (ots)

Ziegelheim: Am 25.09.2021, gegen 20:20 Uhr befuhr ein 75-jähriger Fahrer eines Pkw BMW die August-Bebel-Straße. In einer Kurve verlor er jedoch scheinbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal gegen ein Haus. Sowohl am Haus als auch am Pkw BMW entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer und seine 71-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

