Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Sonntag (26.09.2021), in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Bürogebäude in der Triebeser Straße. Im Gebäude selbst wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet, so dass letzten Endes diverser Sachschaden entstand. Zum möglichen Beuteschaden konnten aktuell noch keine Auskünfte gegeben werden. Die Polizei in Greiz ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell