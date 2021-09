Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Löwe-Statue vom Sockel gerissen

Gera (ots)

Unbekannte Täter trieben am vergangenen Wochenende ihr Unwesen im Geraer Hofwiesenpark, so dass nunmehr die Geraer Polizei wegen Sachbeschädigung ermittelt. Eine Statue in Form eines bunten "Geraer Löwen" stießen die Unbekannten Samstagabend (25.09.2021), kurz vor 22:00 Uhr in der Zufahrt zum Hofwiesenbad vom ihrem Sockel. Die Statue ließ sich nicht wieder aufstellen und muss fachmännisch repariert werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen sich vier Jugendlichen an der Statue zu schaffen gemacht haben, welche im Rahmen der Fahndung jedoch nicht gestellt werden konnten. Die Geraer Polizei ermittelt nunmehr zur Sachbeschädigung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Tel. 0365 / 829-0. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell