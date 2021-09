Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Bus

Töppeln (ots)

Am 24.09.2021, gegen 07:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw Nissan. Die 43-jährige Pkw-Fahrerin befuhr den Kreuzungsbereich Straße der Republik / Am Bahnhof in Töppeln. Dabei missachtete sie den vorfahrtsberechtigten Bus. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Jedoch entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zum Einsatz kam neben der Polizei auch die Töppelner Feuerwehr.

