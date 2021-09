Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkohol am Steuer

Weida (ots)

Am späten Samstagabend gegen 20:00 Uhr wurde in der Geraer Straße in Weida ein Pkw Deawoo durch Beamte der PI Greiz kontrolliert. Der 60-jährige Fahrer war offensichtlich stark alkoholisiert. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde durch die Polizei sichergestellt. Eine Fortsetzung der Fahrt wurde untersagt.

