Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Der Fahrer einer MZ ETZ befuhr die B180 aus Richtung Rositz kommend und wollte in Meuselwitz nach links in die Hainstraße abbiegen. Aus dieser kommend und nach links stadteinwärts abbiegend übersah der Fahrer eines Pkw Fiat den Kradfahrer und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich, so dass der Kradfahrer zu Sturz kam und sich verletzte. Die ETZ und der Pkw blieben fahrbereit, der Kradfahrer wurde aber zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell