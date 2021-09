Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsversuch

Altenburg (ots)

Nobitz: In der Nacht vom 24.09.2021 zum 25.09.2021 versuchte unbekannter Täter die Eingangstüre eines Wohn- und Geschäftshauses Am Westeck aufzuhebeln. Der Täte hatte allerdings keinen Erfolg und gelang nicht ins Objekt. Schaden an der Türe verursachte er dennoch.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell