Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mopedfahrerin verunfallt

Altenburg (ots)

Langenleuba-Niederhain: Am 23.09.2021, um 13:15 Uhr, befuhr eine 16-jährige Fahrerin eines Moped Simson die Gartenstraße. Vermutlich aufgrund einer Fehlbedienung am Moped kam sie von der Straße ab und fuhr gegen ein Geländer. Die Mopedfahrerin wurde dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Moped entstand Sachschaden. (JW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell