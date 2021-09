Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zaun beschädigt

Schmölln (ots)

Am 22.09.2021, im Zeitraum von 19:00 bis 22:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen Gartenzaun in der Gartenanlage Morgensonne in der Bergstraße. Hier beschädigte er einen Maschendrahtzaun sowie die Umfriedung des Vereinshauses. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (JW)

