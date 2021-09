Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Spielgerät beschädigt

Greiz (ots)

Gestern (23.09.2021), gegen 17:00 Uhr, wurde die Polizei informiert, dass zwei Kinder im Bereich des Kinderspielplatzes Rosa-Luxemburg-Straße mit Feuer spielen und es am Piratenschiff bereits Beschädigungen in Form von schwarzen Flecken gibt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten zwei verdächtige Kinder im Alter von 13 Jahren feststellen, von denen einer ein Feuerzeug mitführte. Der Andere war bereits am Vormittag in einem Einkaufsmarkt in der August-Bebel-Straße festgestellt worden, als er versuchte Streichhölzer und Grillanzünder zu entwenden. Die Kinder wurden an Sorgeberechtigte übergeben, die Ermittlungen werden fortgeführt. (OK)

