Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis PKW geführt

Gera (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit kontrollierten Zivilbeamte der Geraer Polizei am gestrigen Abend (23.09.2021), gegen 17:30 Uhr, den 38-jährigen Fahrer eines PKW Suzuki in der Schulstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle verlief ein Drogenvortest positiv auf die Substanz THC. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Fahrer des Suzuki keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten dem 38-Jährigen die Weiterfahrt. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen gleich mehrerer Delikte verantworten. (PS)

