Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Illegale Entsorgung von Schmierstoffen

Gera (ots)

Am späten Donnerstagabend (23.09.2021), gegen 21:15 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer 27-Jähriger in einem Waldstück in der Nähe der Röpsener Straße wie der Fahrer eines PKW Skoda aus dem Kofferraum seines PKW's einen Behälter nahm und diesen in dem Wald entsorgte. Wie sich herausstellte enthielt der Behälter eine Art Schmierstoff. Der 27-Jährige verständigte umgehend die Polizei. Diese konnte wenig später den Fahrer des PKW Skoda stellen. Der 53-Jährige muss sich nun wegen der illegalen Entsorgung des Schmierstoffes verantworten. (PS)

