Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Tiefgarage

Gera (ots)

In der Zeit von Mittwoch (15.09.2021), 14:00 Uhr, bis Samstag (18.09.2021), 14:00 Uhr, verschaffte sich ein derzeit noch unbekannter Täter Zugang zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Mühlengasse. Aus dieser entwendete der Unbekannte verschiedene elektrische Werkzeuge sowie diverse Pflegeprodukte für Fahrzeuge. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und leiteten die Ermittlungen zu der Tat ein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 0365-8290 an die Polizei in Gera zu wenden. (PS)

