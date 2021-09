Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw macht sich auf den Weg

Gera (ots)

Altenburg: Am 21.09.2021 um 14:10 Uhr stellte der Fahrer eines Pkw VW sein Fahrzeug in der Gerhard-Altenbourg-Straße ab. Dabei vergaß er offensichtlich sein Fahrzeug ordnungsgemäß zu sichern. Daher rollte der Pkw Vw los und in der Folge gegen einen Pkw Suzuki. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

