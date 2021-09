Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ungewöhnliches Beutegut

Gera (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (19.09.2021), ca. 17:30 Uhr, bis Montag (20.09.2021), ca. 11:30 Uhr, brachen Unbekannte in den Garten eines 31-Jährigen in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein und entwendeten hieraus mehrere Goldfische. Nach ersten Erkenntnissen ließen die Unbekannten hierzu das Wasser des im Garten befindlichen Teiches ab. Die genauen Umstände des ungewöhnlichen Diebstahls sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sucht des Weiteren im Rahmen ihrer Ermittlungen Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 0365-8290 an die Polizei in Gera zu wenden. (PS)

