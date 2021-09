Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Enkeltrickbetrug

Greiz (ots)

Am 17.09.2021 kam es im gesamten Landkreis Greiz zu einer Vielzahl von Anrufen, wobei sich die unbekannten Täter als Polizeibeamte ausgaben und den Opfern vorspielten, dass die Enkelin einen Unfall hatte und nunmehr verhaftet wurde. Erst wenn die Opfer eine Kaution in Höhe von 10 000 bis 50 000 Euro zahlen würden, käme die Enkelin wieder frei. Glücklicherweise waren bei allen bekanntgewordenen Anrufen die Angerufenen so argwöhnisch, dass der Betrug nicht gelang. In allen Fällen wird nun seitens der Polizei ermittelt. Die Polizei bittet die Bevölkerung zur Vorsicht bei Anrufen, in welchen Geldforderungen geäußert werden. Beraten Sie sich immer mit Familienmitgliedern oder fragen über die öffentliche Einwahl der Polizei Greiz zurück, ob diese Anrufe keine Betrugshandlung sind. Polizei Greiz 036616210

