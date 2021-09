Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lagerfeuer im Wald - Zeugen gesucht

Bocka (ots)

Am Samstag (18.09.2021) Vormittag stellten Zeugen in einem Waldstück in der Gemarkung Bocka eine unkontrollierte Feuerstelle fest. Die Ausbreitung des Brandes konnte durch die örtliche Feuerwehr verhindert werden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass unbekannte Täter ein verbotswidrig entfachtes Lagerfeuer nicht ausreichend abgelöscht hatten. Der Brandort befindet sich zwischen der "Hohen Reuth" und Lederhose. Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr wurden eingeleitet. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen werden von den Geraer Polizeidienststellen und vom zuständigen Kontaktbereichsbeamten angenommen.

