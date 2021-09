Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kradfahrer gestürzt

Altenburg (ots)

Remsa: Am 16.09.2021, um 07:30 Uhr, befuhr der 17-jähriger Fahrer eines Krad der Marke Kreidler die Straße zwischen Schelchwitz und Remsa. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam er in einer Kurve ins Schlingern und prallt in der Folge gegen eine dortige Leitplanke. Der 17-jährige Fahrer und seine Mitfahrerin wurden dabei leicht verletzt. Am Krad als auch an der Leitplanke entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zum Hergang des Verkehrsunfalles wurden eingeleitet. (JW)

