Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw entwendet - Zeugen gesucht!

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Im Zeitraum von Mittwoch (15.09.2021) bis Donnerstag (16.09.2021) wurde in der Luckaer Straße ein Pkw Audi A4 (Farbe: dunkelgrau) entwendet. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Fahrzeug und flüchteten damit vom Tatort. Die Polizei sucht im Rahmen ihrer Ermittlungen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 03447-4710 an die Polizei in Altenburg zu wenden. (JW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell