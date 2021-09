Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geld aus Geldbörse entwendet

Greiz (ots)

Auma-Weidatal: Am gestrigen Donnerstag, den 16.09.2021, gegen 09:40 Uhr, wurde der spätere Geschädigte durch einen bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser bat ihn 50 Cent zu wechseln. Der Geschädigte öffnete seine Geldbörse, konnte aber nicht helfen. Der Unbekannte begab sich daraufhin zu einem schwarzen SUV und fuhr weg. Wenige Minuten später stellte das Opfer den Diebstahl von Bargeld aus seinem Portmonee fest. Der mutmaßliche Täter wird als älterer, dicker Mann mit Glatze beschrieben, der mit einer Jogginghose bekleidet war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. (OK)

