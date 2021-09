Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl einer Handtasche

Gera (ots)

Ein dreister Diebstahl ereignete sich Donnerstagmittag (16.09.2021), in der Zeit von 13:15 Uhr bis 13:20 Uhr, in einem SB-Restaurant in der Berliner Straße. Eine 83-Jährige verließ für einen kurzen Moment ihren Sitzplatz und lies dort ihre Tasche zurück. Als sie zurückkehrte musste sie feststellen, dass ihre Tasche entwendet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl eingeleitet und sucht hierfür Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 0365-8290 bei der Geraer Polizei zu melden. (PS)

