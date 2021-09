Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Laterne beschädigt

Altenburg (ots)

Am 15.09.2021, um 11:15 Uhr, fuhr die 50-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes auf einem Parkplatz in der Dr. Wilhelm-Külz-Straße rückwärts und fuhr dabei gegen eine Straßenlaterne. Sowohl am Pkw als auch an der Laterne entstand Sachschaden. (JW)

