Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrer stand unter Einfluss von Alkohol

Greiz (ots)

Weida: Am gestrigen Mittwoch, den 15.09.2021, gegen 14:40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in einem Ortsteil einen 31-Jährigen Pkw Fahrer. Es stellte sich heraus, dass er unter Einfluss von Alkohol stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell