Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Verletzten

Gera (ots)

Meuselwitz: Am 14.09.2021 um 12:35 Uhr wollte ein 71-jähriger Fahrer eines Pkw VW der auf der Straße von Lucka nach Meuselwitz fuhr am Abzweig Schnauderhainichen nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Mazda, so dass es zur Kollision kam. Dabei wurden drei Personen verletzt und durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Auf Grund des Unfalles musste der Bereich teilweise komplett gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

