Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht!

Altenburg (ots)

Ehrenhain: Derzeit noch unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag (10.09.2021), ca. 16:30 Uhr, bis Montag (13.09.2021), ca. 06:45 Uhr, in ein Betriebsgelände in der Waldenburger Straße ein. Der oder die Unbekannten brachen ein Garagentor auf und entwendeten anschließend Bargeld sowie einen Reifen. Die Polizei sucht hierfür im Zuge ihrer Ermittlungen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten sich an die Polizei in Altenburg zu wenden. Tel.: 03447-4710

