Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Gartenlaube - Zeugen gesucht!

Gera (ots)

Eine Gartenanlage in der Wehrstraße war im Zeitraum von Samstag (11.09.2021), ca. 19:30 Uhr, bis Montag (13.09.2021), ca. 17:00 Uhr, das Ziel von derzeit noch unbekannten Einbrechern. Der oder die Täter gelangten über ein Fenster in eine Gartenlaube und entwendeten hieraus Unterhaltungselektronik sowie Werkzeuge. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und leiteten die Ermittlungen zu diesem Einbruch ein. Sofern Sie sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden Sie gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 0365-8290 an die Polizei in Gera zu wenden. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell