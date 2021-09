Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung im Hofwiesenpark

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung im Geraer Hofwiesenpark eingeleitet. Am Samstag (11.09.2021), gegen 15:00 Uhr, beschädigten Unbekannte, vermutlichen durch einen Schlag, das Steuergerät eines Drehkreuzes in der Nähe des Hofwiesenbades. An der Anlage entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Gera zu wenden. Tel.: 0365-8290 (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell