Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bargeld entwendet

Greiz (ots)

Kauern: Zwischen dem 05.09. und dem 12.09.2021 drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Lichtenberger Straße ein und entwendeten dort aufbewahrtes Bargeld in nicht unerheblicher Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. (OK)

