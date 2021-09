Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haus beschädigt

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am vergangenen Samstag (11.09.2021), gegen 17:30 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter verschiedene Gegenstände über eine Hecke an die Fassade eines Hauses in der Aumaischen Straße. Diese wurde dadurch beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. (OK)

