Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch

Altenburg (ots)

Windischleuba: Im Zeitraum vom 10.09. bis 12.09.2021 versuchten unbekannte Täter in den Maschinenraum einer Selbstwaschanlage im Fünfminutenweg einzubrechen. Die Zugangstür zum Maschinenraum wurde versucht gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und leiteten die Ermittlungen ein. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden. (JW)

