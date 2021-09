Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Herdplatte setzt Kühlschrank in Brand

Altenburg (ots)

Kertschütz: Am 12.09.2021 wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da es Am Anger zu einem Wohnungsbrand in einem Fachwerkhaus gekommen war. Nach erstem Anschein hatte die 80-jährige Bewohnerin die Herdplatten ihres Elektroherdes nicht ausgeschalten. Dadurch geriet der danebenstehende Kühlschrank in Brand und anschließend die Deckenpaneele. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Brandes wurden eingeleitet. (JW)

