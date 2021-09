Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Parkbank herausgerissen - Zeugen gesucht!

Gera (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter machten sich am Sonntag (12.09.2021,)im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr, an einer Parkbank in der Nürnberger Straße, an der Haltestelle "Laune", zu schaffen. Die mit dem Boden verschraubte Parkbank wurde durch die Unbekannten herausgerissen und an einer in der Nähe befindlichen Buswendeschleife abgestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich aufgrund der stabilen Verankerung vermutlich um mindestens zwei Täter gehandelt haben muss. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Sofern Sie sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Gera. Tel.: 0365-8290 (PS)

