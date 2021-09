Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus einem Garten

Gera (ots)

In der Nacht von Samstag (11.09.2021) zu Sonntag (12.09.2021) betrat ein derzeit noch unbekannter Täter den Gartenbereich eines Mehrfamilienhauses in der Zeulenrodaer Straße und entwendete hieraus Gartendekoration. Bei seiner Tat lies der Täter ein Mobiltelefon am Tatort zurück. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und leiteten die Ermittlungen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruches ein. (PS)

