Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Illegale Müllentsorgung

Brossen (ots)

Am Freitagabend (10.09.2021) ging gegen 18:20 Uhr bei der Polizei die Mitteilung ein, dass die Insassen eines weißen Transporters in Brossen soeben Bauschutt neben einen Waldweg illegal entsorgt haben und nun ihren Weg fortsetzen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten im Rahmen einer Suche das Fahrzeug schließlich in Rositz stellen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen einen der Insassen ein Haftbefehl vorliegt. Der Mann wurde daraufhin von den Beamten festgenommen. Gegen die drei Männer (20,21,26) wurde hinsichtlich der illegalen Müllentsorgung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

