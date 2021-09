Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei bei Dorffest

Gera (ots)

Auf dem Dorffest im Geraer Ortsteil Röpsen, welches anlässlich der 900-Jahr-Feier stattfand, kam es am Samstag gegen 23:45 Uhr zu einer Schlägerei mit zahlreichen Beteiligten. Ausgangspunkt des Ganzen war eine zunächst verbale Streitigkeit zwischen zwei deutschen Grüppchen, innerhalb der ca. 400 Festbesucher. Diese steigerte sich so weit, dass zwei Personen einer Gruppe, jeweils 49 Jahre und 56 Jahre alt, von Unbekannten niedergeschlagen und verletzt wurden. Dies führte dazu, dass sich zahlreiche Mitglieder der Dorfgemeinschaft mit den Verletzten solidarisierten, sodass sich letztlich bis zu 60 Personen wechselseitig attackierten. Die Polizei wurde informiert, konnte jedoch nur einen Teil der Mitwirkenden ermitteln, da sich die Auskunftsbereitschaft der Feiernden in Grenzen hielt. Die zwei Verletzten benötigten keine ärztliche Versorgung. Gegen die ermittelten Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell